صدم أحد أبرز اختصاصيي الأورام والأخلاقيات الحيوية في أمريكا العالم، عندما أعلن في سن الـ57 عامًا أنه يريد فقط أن يعيش حتى سن الـ 75 عامًا. ومع اقترابه من هذا العمر، هل لا زال يتمسك بخطته؟

وفي مقال بمجلة "الأطلسي" نُشر في أكتوبر 2014، تعهد أنه عندما يبلغ هذا العمر، سيقوم بتغيير أسلوبه في الرعاية الصحية تمامًا. وقال إنه في حين لن يعمل على إنهاء حياته بشكل نشط، فإنه لن يحاول إطالة أمدها.

الدكتور إيزيكيل إيمانويل، يناقش سبب رغبته بالتوقف عن الخضوع للفحوصات الوقائية وتلقي العلاجات الطبية الرئيسية الأخرى بعد أن يبلغ من العمر 75 عامًا.