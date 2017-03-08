نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إعلانها المثير للجدل الموجّه للمرأة العربية.. ستبدأ نايكي ببيع أغطية الرأس "الأدائية" للرياضيات المسلمات المحجبات، تحت اسم "نايكي برو حجاب."