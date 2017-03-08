نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إعلانها المثير للجدل الموجّه للمرأة العربية.. ستبدأ نايكي ببيع أغطية الرأس "الأدائية" للرياضيات المسلمات المحجبات، تحت اسم "نايكي برو حجاب."
حجاب نايكي "الأدائي".. سلاح جديد للرياضيات المسلمات
حجاب نايكي "الأدائي"..سلاح للرياضيات المسلمات
رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 08 مارس/آذار 2017; 04:13 (GMT +0400).
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نايكي تطلق غطاء الرأس "برو حجاب" الجديد. شاهد إعلان الشركة المثير للجدل.
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