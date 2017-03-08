حجاب نايكي "الأدائي".. سلاح جديد للرياضيات المسلمات

حجاب نايكي "الأدائي"..سلاح للرياضيات المسلمات

رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 08 مارس/آذار 2017; 04:13 (GMT +0400).
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نايكي تطلق غطاء الرأس "برو حجاب" الجديد. شاهد إعلان الشركة المثير للجدل.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إعلانها المثير للجدل الموجّه للمرأة العربية.. ستبدأ نايكي ببيع أغطية الرأس "الأدائية" للرياضيات المسلمات المحجبات، تحت اسم "نايكي برو حجاب."

لايف ستايلرياضة نسائيةرياضةالمرأةقضايا المرأة