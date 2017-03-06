الإسماعيلية، مصر (CNN)— تحمل داعش مسؤولية مقتل سبعة مسيحيين في شمال سيناء منذ نهاية يناير/كانون الثاني.. بعضهم، قُضى نحبه في وضح النهار. في فيديو حديث للتنظيم الإرهابي، أصدر داعش تهديداً قائلاً " من الواجب استهداف مسيحيي مصر وتخريب حياتهم."