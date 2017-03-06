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بغداد، العراق (CNN)-- عاد فريق CNN بعد أن حوصر قبل شهرين من قبل داعش حيث وجد الفريق المكون من أروى دامون وبرايس لين مأوى لهما مع عائلة عراقية في شرق الموصل والآن وبعد شهرين عادا ليستكشفا مصير الجنود والمدنيين الذين التقوهم ويتعرفوا على المدينة بعد استردادها من سيطرة داعش.