شاهد.. فريق CNN يعود للمنطقة ذاتها التي حاصره بها داعش بالموصل

شاهد.. فريق CNN يعود للمناطق المحررة بالموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 06 مارس/آذار 2017; 09:18 (GMT +0400).
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بغداد، العراق (CNN)-- عاد فريق CNN بعد أن حوصر قبل شهرين من قبل داعش حيث وجد الفريق المكون من أروى دامون وبرايس لين مأوى لهما مع عائلة عراقية في شرق الموصل والآن وبعد شهرين عادا ليستكشفا مصير الجنود والمدنيين الذين التقوهم ويتعرفوا على المدينة بعد استردادها من سيطرة داعش.

العراقداعشالموصلالجيش العراقي