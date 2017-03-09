موسكو، روسيا (CNN)-- رجلان قويان وعلاقة متقلبة في الماضي، يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أصبحا من أكثر الزعماء أهمية في منطقة الشرق الأوسط.

