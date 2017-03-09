موسكو، روسيا (CNN)-- رجلان قويان وعلاقة متقلبة في الماضي، يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أصبحا من أكثر الزعماء أهمية في منطقة الشرق الأوسط.
بوتين وأردوغان.. الخلافات لا تمنع تحسن العلاقات
بوتين وأردوغان.. العلاقات تتجاوز الخلافات
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و48 دقيقة.
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رغم أن البلدين على طرفي نقيض في الحرب الأهلية في سوريا، لكنهما ينسقان في مكافحة تنظيم داعش
موسكو، روسيا (CNN)-- رجلان قويان وعلاقة متقلبة في الماضي، يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أصبحا من أكثر الزعماء أهمية في منطقة الشرق الأوسط.
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