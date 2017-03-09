إربيل، العراق (CNN)— يتابع مراسل CNN، بين ويديمان، آخر مستجدات الحرب على داعش في مدينة الموصل العراقية. كما أنه يكشف عن حديثه مع زوجة مقاتل داعشي تكشف مدى تفرق وغياب وحدة التنظيم بسبب الوقت العصيب الذي يمر به.
العبادي يحذر داعش.. وزوجة عنصر بالتنظيم تكشف تفكك وحدته
زوجة عنصر بتنظيم داعش تكشف تفكك وحدته
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
1:05
مراسل CNN ينقل لكم آخر أخبار تحرير مدينة الموصل العراقية من داعش.
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