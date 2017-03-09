إربيل، العراق (CNN)— يتابع مراسل CNN، بين ويديمان، آخر مستجدات الحرب على داعش في مدينة الموصل العراقية. كما أنه يكشف عن حديثه مع زوجة مقاتل داعشي تكشف مدى تفرق وغياب وحدة التنظيم بسبب الوقت العصيب الذي يمر به.