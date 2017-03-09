واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تقوم قوات خاصة أميركية بتسيير دوريات في الطريق بين منبج ومدينة الباب السورية لضمان عدم وقوع أي احتكاك بين القوات السورية وحلفائها من جهة ومسلحي المعارضة المدعومين من تركيا من جهة أخرى.

القوات المزودة بمدافع تهدف لدعم جهود المقاتلين المحليين العرب والأكراد تمهيدا لبدء التقدم باتجاه معقل تنظيم داعش في الرقة، وبحسب المعلومات المتوفرة لـCNN فإن تلك القوات كانت على متن سفن حربية أمريكية موجودة في مياه الخليج