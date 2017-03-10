القدس (CNN)-- اعتبر المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سامويل أن مخاوف إسرائيل من تطبيق الاتفاق النووي الإيراني مبررة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق لمنع سباق التسلح النووي في المنطقة، وذلك في مقابلة مع CNN على هامش زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى إسرائيل.
وعن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، قال سامويل إن بلاده كانت رائدة في هذا المجال في أوروبا. وأضاف أن بريطانيا تأمل في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلأى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
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