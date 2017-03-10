بغداد، العراق (CNN)-- هذه اللقطات، حصلت عليها CNN من المصور الهاوي، ريكاردو فيلانوفاس، وهي لمحة خاطفة عن مدى حدة معركة استعادة غربي الموصل، حيث تتعالى أصوات إطلاق النيران بالقرب من السكان الفارين من حي الطيران بالموصل في ظل ضراوة المعارك.