شاهد.. لقطات حصرية تظهر الرعب داخل مدينة الموصل

شاهد.. لقطات تظهر الرعب داخل مدينة الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 10 مارس/آذار 2017; 10:11 (GMT +0400).
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1:58

مقاتلو التنظيم المتطرف لايزالون يبدون قتالاً شرساً .. والسيارات المفخخة هي السلاح المفضل لديهم

بغداد، العراق (CNN)-- هذه اللقطات، حصلت عليها CNN من المصور الهاوي، ريكاردو فيلانوفاس، وهي لمحة خاطفة عن مدى حدة معركة استعادة غربي الموصل، حيث تتعالى أصوات إطلاق النيران بالقرب من السكان الفارين من حي الطيران بالموصل في ظل ضراوة المعارك.

العراقالشرطة العراقيةالجيش العراقيالموصلحرب داعشداعشحصريا على CNN