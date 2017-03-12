يواصل الجيش العراقي مطاردة عناصر تنظيم داعش في الموصل من حي إلى آخر بهدف استعادة السيطرة على المدينة من قبضة التنظيم. ورغم التقدم الذي تحققه القوات العراقية على الأرض فإنه لا يمكن تجاهل خسائر المدنيين. الحكومة العراقية قالت، لـCNN، إن 6 آلاف شخص نزحوا من الوصل، الجمعة فقط، ليقترب عدد النازحين من 100 ألف شخص وتركوا المنازل التي لم تعد تبدو كمنازلهم.