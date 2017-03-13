أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — في مقابلة مع تلفزيون فينيكس، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه يعتبر كل من دخل سوريا بدون إذنه من الغزاة، بمن فيهم القوات التركية والأمريكية. وكان ذلك عند سؤال الصحفي عن الفيديوهات التي تظهر أعلام أمريكا فوق القوافل العسكرية في منبج.