أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — في مقابلة مع تلفزيون فينيكس، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه يعتبر كل من دخل سوريا بدون إذنه من الغزاة، بمن فيهم القوات التركية والأمريكية. وكان ذلك عند سؤال الصحفي عن الفيديوهات التي تظهر أعلام أمريكا فوق القوافل العسكرية في منبج.
الأسد: “الأمريكيون جيدون في إحداث الدمار وسيئون في إيجاد الحلول”
الأسد: “أمريكا خسرت كل حرب خاضتها تقريباً”
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و7 دقائق.
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جزء من مقابلة تلفزيون فينيكس مع الرئيس السوري، بشار الأسد.
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