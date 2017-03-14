نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهمت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة سلاح الجو السوري بقصف خزان المياه في منطقة وادي بردى والذي يغذي العاصمة، دمشق في شهر ديسمبر عام 2016، ما يشكل "جريمة حرب"، بحسب المنظمة الدولية.

وتسبب الهجوم في حرمان أكثر من خمسة ملايين سوري من المياه العذبة على مدى أكثر من شهر.