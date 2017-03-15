(CNN)— تطلق منظمة اليونيسف وسفيرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيد ديراني، أغنية "دقة قلب.” وهي أغنية تحمل رسالة أمل من أطفال سوريا إلى العالم، وتم إطلاقها تذكيراً بمرور ستة أعوام على الحرب في سوريا. الأغنية من تأليف ديراني، وقامت بغنائها أنسام، وهي طفلة سورية نازحة تبلغ من العمر 10 أعوام وهي فاقدة للبصر منذ الولادة. وتم التصوير في منطقة في سوريا تضررت بشدة جراء النّزاع، ويشارك فيها أطفال نازحون آخرون وهم يلونون الأنقاض والحطام بألوان زاهية.