الجيش الأمريكي ينفي قصف مسجد في حلب: استهدفنا اجتماعا لعناصر القاعدة

الجيش الأمريكي ينفي قصف مسجد في حلب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، قصف مسجد في محافظة حلب غرب سوريا، وذلك بعد تقارير محلية بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 40 شخصا في قصف استهدف المسجد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز إن طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار قصفت موقع اجتماع لتنظيم "القاعدة"، الخميس، في قرية الجينة. وأضاف أن الجيش الأمريكي يعتقد أن العشرات من عناصر التنظيم قد قتلوا، وأنه لا علم له بسقوط أي قتلى أو مصابين من المدنيين.

وقال مسؤول أمريكي، لـCNN، إن المسجد يقع على بعد 40 على 50 قدما عن المبنى الذي تم استهدافه لعناصر تنظيم القاعدة، وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المسجد لم ينهار.

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