وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز إن طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار قصفت موقع اجتماع لتنظيم "القاعدة"، الخميس، في قرية الجينة. وأضاف أن الجيش الأمريكي يعتقد أن العشرات من عناصر التنظيم قد قتلوا، وأنه لا علم له بسقوط أي قتلى أو مصابين من المدنيين.
وقال مسؤول أمريكي، لـCNN، إن المسجد يقع على بعد 40 على 50 قدما عن المبنى الذي تم استهدافه لعناصر تنظيم القاعدة، وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المسجد لم ينهار.
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