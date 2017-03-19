سوريا (CNN)-- قالت سوريا إن الدفعة الأولى من "المسلحين وأسرهم" يغادرون حي الوعر في حمص، وهي آخر المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في المدينة، وهذا يدل على سقوط منطقة أخرى بعد أن لاقت واحدة من أسوأ عمليات القصف والهجمات.

مركز حمص الإعلامي أبلغ أن 2000 من السكان من ضمنهم 400 مسلح خرجوا من حي الوعر واتجهوا إلى جرابلس في ريف حلب.