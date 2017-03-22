هل سيستطيع أي أحد في العالم هزم داعش تماماً؟

هل سيستطيع أي أحد في العالم هزم داعش تماماً؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
داعشحرب داعشالإرهابالعراقسوريا
1:34

ما هي الطريقة الوحيدة التي قد تساعد في اقتلاع تنظيم داعش الإرهابي من جذوره؟

(CNN) — رغم الجهود العالمية التي بذلتها أقوى دول العالم، ما زال داعش موجوداً في بعض من مقراته. لكن التنظيم على الأغلب لن يُهزم، حتى وإن هُزم على الأرض، فقوة حملاته الدعائية ونفوذه بين الأفراد المهتمين عبر الانترنت سيبقى موجوداً، وهذا قد يشكل خطراً طويل الأمد على العالم بسبب جرثومة نسخة داعش الإرهابية من الإسلام. 

داعشحرب داعشالإرهابالعراقسوريا