أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، كريستيان أمانبور، تحدث باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر عن رأيه بتأثير رئاسة دونالد ترامب على الأنظمة العربية وسلطتهم.