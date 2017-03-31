باسم يوسف لـCNN: نظام السيسي يعيش أفضل أيامه في عهد ترامب

باسم يوسف: السيسي يعيش أفضل أيامه بعهد ترامب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
باسم يوسفدونالد ترامبعبدالفتاح السيسيمصر
0:35

مقابلة CNN مع الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، كريستيان أمانبور، تحدث باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر عن رأيه بتأثير رئاسة دونالد ترامب على الأنظمة العربية وسلطتهم.

باسم يوسفدونالد ترامبعبدالفتاح السيسيمصر