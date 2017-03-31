أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، كريستيان أمانبور، تحدث باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر عن رأيه بتأثير رئاسة دونالد ترامب على الأنظمة العربية وسلطتهم.
باسم يوسف لـCNN: نظام السيسي يعيش أفضل أيامه في عهد ترامب
باسم يوسف: السيسي يعيش أفضل أيامه بعهد ترامب
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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مقابلة CNN مع الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف.
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