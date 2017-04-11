الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- تبدلات كبيرة شهدها المجتمع السعودي كشفت عنها نشرة لوزارة الإسكان السعودية تحدثت عن أزمة المساكن في المملكة ونقص المعروض منها في الأسواق. التبدلات تظهر على شكل زيادة في السكان خلال السنوات الماضية علاوة على تبدل في شكل الأسر ورغبة الأفراد في الاستقلال بالسكن ما نتج عنه تزايد كبير في الاحتياجات.