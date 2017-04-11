فيديوغرافيك: زيادة السكان وتوسّع العائلات.. كيف تبدلت السعودية بعقود؟

فيديوغرافيك: كيف تبدل سكان السعودية في عقود؟

اقتصاد
نُشر يوم الثلاثاء, 11 ابريل/نيسان 2017; 12:34 (GMT +0400). آخر تحديث منذ 3 ساعات و4 دقائق.
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تبدلات كبيرة شهدها المجتمع السعودي كشفت عنها نشرة لوزارة الإسكان السعودية تحدثت عن أزمة المساكن في المملكة ونقص المعروض منها في الأسواق

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- تبدلات كبيرة شهدها المجتمع السعودي كشفت عنها نشرة لوزارة الإسكان السعودية تحدثت عن أزمة المساكن في المملكة ونقص المعروض منها في الأسواق. التبدلات تظهر على شكل زيادة في السكان خلال السنوات الماضية علاوة على تبدل في شكل الأسر ورغبة الأفراد في الاستقلال بالسكن ما نتج عنه تزايد كبير في الاحتياجات.

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