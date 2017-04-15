أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه هي حياة أغلب السوريين. دمار وقنابل. ذبح عشوائي، وأسلحة كيماوية أيضاً.
لكن مرحبا بكم إلى العالم الذي قال بشار الأسد، إنه يضم أشياء جعلته يبدو سيئاً لكنها لم تحدث بكل بساطة، حيث قال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) في ظل قيود فرضتها الرئاسة السورية على الوكالة، "نحن لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأطفال القتلى هم من خان شيخون، أو إذا كانوا قتلى حتى؟ أو من ارتكب الهجوم إن كان هناك هجوم؟".
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