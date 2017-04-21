الموصل (CNN) --في الرابعة فقط من عمرها، صفاء تجد الجنود والصواريخ واقعاً طبيعياً لحياتها عوضاً عن الحصص والزملاء في المدرسة. وعائلتها من بين 400 ألف مدني محاصرون وسط القتال المحتدم بين تنظيم "داعش" وقوات الجيش العراقي في المدينة القديمة.