الموصل (CNN) --في الرابعة فقط من عمرها، صفاء تجد الجنود والصواريخ واقعاً طبيعياً لحياتها عوضاً عن الحصص والزملاء في المدرسة. وعائلتها من بين 400 ألف مدني محاصرون وسط القتال المحتدم بين تنظيم "داعش" وقوات الجيش العراقي في المدينة القديمة.
عدسة CNN في الموصل.. من مدينة مليئة بالحياة إلى ساحة حرب داعش الضارية
عدسة CNN تنقل الحياة في الموصل وسط حرب داعش
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
2:12
في مدينة الموصل العراقية تخلو هذه الشوارع من المارة، بعدما كانت تعج يوماً بسكانها.
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