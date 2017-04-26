لماذا اختير الجيش المصري ليكون أقوى الجيوش العربية؟.. شاهد لتعرف

لماذا اختير الجيش المصري كأقوى جيوش العرب؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 01:22 (GMT +0400).
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بفضل طائراته ودباباته وقوته البشرية والنارية اختير الجيش المصري ليكون أقوى الجيوش العربية

(CNN)-- الجيش المصري حل في المركز الأول عربيا والـ12 عالميا بتقرير "غلوبال فاير باور". أسباب التصنيف عديدة وتتعلق بما تمتلكه كل دولة من قوات جوية وبرية وبحرية ومصادر مالية.

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