(CNN)-- الجيش المصري حل في المركز الأول عربيا والـ12 عالميا بتقرير "غلوبال فاير باور". أسباب التصنيف عديدة وتتعلق بما تمتلكه كل دولة من قوات جوية وبرية وبحرية ومصادر مالية.