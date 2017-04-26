(CNN)-- الجيش المصري حل في المركز الأول عربيا والـ12 عالميا بتقرير "غلوبال فاير باور". أسباب التصنيف عديدة وتتعلق بما تمتلكه كل دولة من قوات جوية وبرية وبحرية ومصادر مالية.
لماذا اختير الجيش المصري ليكون أقوى الجيوش العربية؟.. شاهد لتعرف
لماذا اختير الجيش المصري كأقوى جيوش العرب؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 01:22 (GMT +0400).
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بفضل طائراته ودباباته وقوته البشرية والنارية اختير الجيش المصري ليكون أقوى الجيوش العربية
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