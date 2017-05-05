شاهد.. القوات العراقية تقترب من مسجد "خطبة البغدادي"

القوات العراقية تقترب من مسجد "خطبة البغدادي"

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
العراقداعشحرب داعشأبوبكر البغدادي
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القوات العراقية تقترب من مسجد النوري الرمزي لمدينة الموصل.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقتربت القوات العراقية من مسجد النوري الكبير في الموصل. مع مئذنته المائلة، هو واحد من المعالم الأكثر شهرة في المدينة القديمة. ولكنه أيضاً ذو أهمية رمزية في المعركة ضد تنظيم "داعش"، الذي استولى على المدينة في يونيو/ حزيران عام 2014. هذا المسجد هو حيث ألقى قائد داعش، أبو بكر البغدادي، خطبة أعلن فيها عن إنشاء "دولة الخلافة" في ظهور نادر له عام 2014.

العراقداعشحرب داعشأبوبكر البغدادي