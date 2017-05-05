أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقتربت القوات العراقية من مسجد النوري الكبير في الموصل. مع مئذنته المائلة، هو واحد من المعالم الأكثر شهرة في المدينة القديمة. ولكنه أيضاً ذو أهمية رمزية في المعركة ضد تنظيم "داعش"، الذي استولى على المدينة في يونيو/ حزيران عام 2014. هذا المسجد هو حيث ألقى قائد داعش، أبو بكر البغدادي، خطبة أعلن فيها عن إنشاء "دولة الخلافة" في ظهور نادر له عام 2014.