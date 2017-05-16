دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كل الآمال الإيرانية معلقة على الاتفاق الذي وقع عام 2015 بعد أعوام طويلة من المشاورات المضنية، فهل سيختار الشعب الطرف المناسب في الانتخابات الرئاسية ليكون له الدور والتأثير الواسع على مدى الأجيال القادمة في إيران.
لهذه الأسباب يجب عليك الاهتمام بالانتخابات الإيرانية
لهذه الأسباب عليك الاهتمام بانتخابات إيران
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
1:38
مراسلة شبكتنا بيكي أندرسون توضح لماذا يجب على العالم أن يهتم بالانتخابات الرئاسية الحالية في إيران.
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