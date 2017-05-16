دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كل الآمال الإيرانية معلقة على الاتفاق الذي وقع عام 2015 بعد أعوام طويلة من المشاورات المضنية، فهل سيختار الشعب الطرف المناسب في الانتخابات الرئاسية ليكون له الدور والتأثير الواسع على مدى الأجيال القادمة في إيران.