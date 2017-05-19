ما هي "الأولوية" التي تدفع طوابير الاقتراع الطويلة في إيران؟

CNN تنقل أحداث انتخابات إيران من قلب الحدث

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 10:51 (GMT +0400).
إيرانالانتخابات الإيرانيةالبرنامج النووي الإيرانيحسن روحانيعلي خامنئي
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المرشّحان الرئيسيان يملكان وجهات نظر متعارضة، وخاض الطرفان حملات انتخابية قوية ومحايدة

طهران، إيران (CNN)-- ظهرت طوابير طويلة أمام مراكز الإقتراع في العاصمة طهران، ليختار الإيرانيون رئيسهم المقبل.

إيرانالانتخابات الإيرانيةالبرنامج النووي الإيرانيحسن روحانيعلي خامنئيطهرانأوروبااقتصاد