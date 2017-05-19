طهران، إيران (CNN)-- ظهرت طوابير طويلة أمام مراكز الإقتراع في العاصمة طهران، ليختار الإيرانيون رئيسهم المقبل.
ما هي "الأولوية" التي تدفع طوابير الاقتراع الطويلة في إيران؟
CNN تنقل أحداث انتخابات إيران من قلب الحدث
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 10:51 (GMT +0400).
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المرشّحان الرئيسيان يملكان وجهات نظر متعارضة، وخاض الطرفان حملات انتخابية قوية ومحايدة
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