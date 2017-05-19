كريستيانو رونالدو يشارك في الانتخابات الإيرانية؟ انظر مجدداً!

رونالدو يشارك في انتخابات إيران؟ انظر مجدداً!

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 08:30 (GMT +0400).
إيرانالانتخابات الإيرانيةكريستيانو رونالدوطهران
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احتشدت جماهير غفيرة في قاعات صناديق الاقتراع، الجمعة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في إيران، التي يرى الكثيرون أنها "محورية" في تحديد مستقبل الدولة.

طهران، إيران (CNN)-- ولكن برز ناخب واحد من بين الحضور، وجذب انتباه الجميع لوهلة. ماذا يفعل لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو في طهران؟ أليس برتغالي الجنسية؟ انظر مجدداً، فهو إيراني ولكنه يشبه اللاعب البرتغالي لدرجة ملفتة للنظر.

إيرانالانتخابات الإيرانيةكريستيانو رونالدوطهران