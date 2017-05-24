هل يشهد اليمن تفجر وباء الكوليرا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علامات تفشي وباء الكوليرا تظهر في اليمن بوضوح، في أحدث أزمة في بلاد دمرها عامان من الحرب الأهلية، والفقر، والجوع، ومستشفياتها تفتقر إلى الأساسيات مما يهدد بتفجر الوباء.