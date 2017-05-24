هل يشهد اليمن تفجر وباء الكوليرا؟

هل يشهد اليمن تفجر وباء الكوليرا؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
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من خلال القمامة المنتشرة في الشوارع وتلوث الأحياء والمياه وتراجع جميع الخدمات الصحية كل ذلك سبب لمصدر قلق انتشار الوباء.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علامات تفشي وباء الكوليرا تظهر في اليمن بوضوح، في أحدث أزمة في بلاد دمرها عامان من الحرب الأهلية، والفقر، والجوع، ومستشفياتها تفتقر إلى الأساسيات مما يهدد بتفجر الوباء.

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