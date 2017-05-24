أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علامات تفشي وباء الكوليرا تظهر في اليمن بوضوح، في أحدث أزمة في بلاد دمرها عامان من الحرب الأهلية، والفقر، والجوع، ومستشفياتها تفتقر إلى الأساسيات مما يهدد بتفجر الوباء.
هل يشهد اليمن تفجر وباء الكوليرا؟
هل يشهد اليمن تفجر وباء الكوليرا؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
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من خلال القمامة المنتشرة في الشوارع وتلوث الأحياء والمياه وتراجع جميع الخدمات الصحية كل ذلك سبب لمصدر قلق انتشار الوباء.
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