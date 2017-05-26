ما الذي يحدث في ليبيا؟

ما الذي يحدث في ليبيا؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
الجهاديون في ليبياداعشليبيامعمر القذافي
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بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، أصبح هناك عدد لا يحصى من الميليشيات في ليبيا التي تقاتل من أجل السلطة والنفوذ في هذه البلاد الغنية بالنفط

الجهاديون في ليبياداعشليبيامعمر القذافي