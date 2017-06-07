حرب الأيام الستة بعد 50 عاما في عيون سكان القدس
حرب الأيام الستة بعد 50 عاما بعيون سكان القدس
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
3:21
في ذكرى مرور 50 عاما على حرب 5 يونيو عام 1967، مراسل CNN يرصد آراء وذكريات سكان القدس من الفلسطينيين والإسرائيليين.
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