حرب الأيام الستة بعد 50 عاما في عيون سكان القدس

حرب الأيام الستة بعد 50 عاما بعيون سكان القدس

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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3:21

في ذكرى مرور 50 عاما على حرب 5 يونيو عام 1967، مراسل CNN يرصد آراء وذكريات سكان القدس من الفلسطينيين والإسرائيليين.

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