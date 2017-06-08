(CNN)-- وصل أمير الكويت إلى الدوحة مساء الأربعاء بعد زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تحاول الكويت التوسط وحل هذه الأزمة. ويحدث هذا في ذات الوقت الذي نسمع فيه عن اتصال حدث بين الرئيس ترامب وقائد قطر.
هل ستتحسن الأزمة القطرية الخليجية بعد وساطة الكويت؟
الأزمة القطرية الخليجية.. بعد وساطة الكويت
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 08 يونيو/حزيران 2017; 12:48 (GMT +0400).
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بالرغم من الدبلوماسية والوساطات، مازال هناك قلق كبير هنا بشأن ما سيحدث.
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