هل ستتحسن الأزمة القطرية الخليجية بعد وساطة الكويت؟

(CNN)-- وصل أمير الكويت إلى الدوحة مساء الأربعاء بعد زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تحاول الكويت التوسط وحل هذه الأزمة. ويحدث هذا في ذات الوقت الذي نسمع فيه عن اتصال حدث بين الرئيس ترامب وقائد قطر.