مقال بقلم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة. المقال يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

(CNN)-- خلال الأسبوعين اللذين مرّا على قرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كانت استجابة الدوحة هي محاولة تغيير الموضوع. ولكن ما يجب أن يحدث هو تغيير في السلوك.

لا يمكن لأي كم من محاولات التمويه أن تغير هذه الحقيقة غير المريحة. طوال فترة طويلة، سمحت دولة قطر بتدفق الأموال للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك الجماعات التابعة للقاعدة وجبهة النصرة وحزب الله وحماس والإخوان المسلمين. وقد وفرت المأوى والدعم للإرهابيين المعروفين ووجهت مؤسساتها الإعلامية لتعزيز التطرف.

ويمثل هذا النشاط خطراً واضحاً وحاضراً ليس على استقرار وأمن جيرانها فحسب، ولكن على المنطقة الأوسع، بل وفي أي مكان يعمل فيه الإرهابيون.

ولكن من فضلكم لا تصدقوا كلامي أنا. على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي، قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية بالإشارة إلى قطر بالتحديد لتسهيلها تمويل الإرهابيين. وفي عام 2014، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن "قطر أصبحت بيئة تمويلية متسامحة، لدرجة أن العديد من حاملي التبرعات الرئيسيين في قطر يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لجمع الأموال الإرهابية."

وفي العام التالي، أكدت وزارة الخارجية أنه لم يتغير شيء، مشيرة إلى أن "الكيانات والأفراد داخل قطر لا يزالون يشكلون مصدراً للدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة العنيفة."

وفي العام الماضي كانت الصورة مماثلة بشكل مثير للقلق، حيث خلصت وزارة الخزانة إلى أن قطر "لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على تنفيذ قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال."

نمط السلوك واضح. ورغم الوعود المتعددة، فشلت قطر في الوفاء بوعودها، وقد نفد صبرنا.

آن الأوان لدولة قطر أن تفي بالوعود التي قطعتها في عام 2014 عندما وقعت على اتفاق الرياض رداً على آخر جهودنا الحثيثة لإقناع حكومة الدوحة بإصلاح طرقها ووقف أعمال التخريب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى في المنطقة، ومنع استخدام وسائل الإعلام كمنصة للمتعاطفين مع الإرهابيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وحظر التحريض من قبل الشخصيات الدينية. ونحن نرغب بشدة في وقف الدوحة من إعادة تدوير تدفقات إيراداتها لتمويل الإرهابيين والمتطرفين والمنظمات ذات الصلة.

ومع ذلك، رغم تعهدات قطر، للأسف لم يتغير شيء. وعندما تستمر قطر في السماح لرجال الدين المتطرفين بالدفاع عن التفجيرات الانتحارية، ينبغي ألا يكون مفاجئاً أن يؤدي ذلك لاتجاه بعض الناس إلى طريق الشر، سواءً كانوا في مانشستر أو لندن أو باريس أو كابول. وبالمثل، عندما تدفع قطر فدية نقدية بقيمة مليار دولار إلى فروع حزب الله في العراق وفروع تنظيم القاعدة في سوريا، فإن زيادة الحوادث الإرهابية في جميع أنحاء العالم أمر لا مفر منه.

وينبغي أن يعرف الناس أن قرارنا بقطع العلاقات اتُخذ بقلب حزين. وله عواقب يجب أن يتحملها الجيران إلى جانب دولة قطر. لدى شعبنا أصدقاء وأقارب في قطر، تأثروا بذلك. ومع ذلك، فإننا جميعا نخاطر بمخاطر أكبر بكثير إن لم نقم بعمل شيء.

وتدّعي الدوحة أن الإجراء الذي اتخذته جيرانها غير متحضر. هذا أمر مخادع. ليس هناك حصار على دولة قطر. والمطارات والموانئ مفتوحة للعالم، ولكن ليس للتجارة الثنائية مع البلدان التي علقت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، من أجل الأمن القومي.

نعم، هناك تأثير للتدابير التي اتخذناها، ولكنها مشتركة بين جميع الأطراف، وهي تتضاءل بالمقارنة مع التكلفة البشرية للإرهاب الذي تُمكنّه دولة قطر.

إننا لا نريد شيئاً سوى استئناف العلاقات الطبيعية المحترمة والودية مع قطر. ويمكن التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن مفتاح هذه النتيجة يقع على عاتق حكومة قطر. وصناع القرار في الدوحة لديهم خيار القيام به. ويمكنهم أن يقودوا بلدهم إلى أطياف الدول المتحضرة، أو أن يواصلوا طريقاً مدمراً يعزلها عن غيرها. وآمل حقاً أن يغيروا المسار ويتخذوا قرارهم بحكمة.