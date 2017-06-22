صهر ترامب يلتقي نتنياهو.. فهل يفلح في تحريك عملية السلام؟

صهر ترامب يلتقي نتنياهو

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
إسرائيلدونالد ترامبعملية السلام
1:01

تبذل الادارة الأمريكية الجديدة جهودا جديدة لمحاولة إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

إسرائيلدونالد ترامبعملية السلام