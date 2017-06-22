صهر ترامب يلتقي نتنياهو.. فهل يفلح في تحريك عملية السلام؟
صهر ترامب يلتقي نتنياهو
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
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تبذل الادارة الأمريكية الجديدة جهودا جديدة لمحاولة إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط
تبذل الادارة الأمريكية الجديدة جهودا جديدة لمحاولة إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط
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