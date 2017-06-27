نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال سلمان الأنصاري، رئيس مجلس العلاقات السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"سابراك،" إن خطوة العاهل السعودي، الملك سلمان بتغيير ولي العهد كانت خطوة متوقعة، لافتا إلى أن الميزات التي أظهرها الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة التي كان فيها وليا لولي العهد.
وتشاهدون في الأعلى مقابلة الأنصاري الحصرية مع CNN والترجمة التي قدمها سابراك للحوار.
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