شاهد.. الأسد على متن مقاتلة روسية بحميميم 

دمشق، سوريا (CNN)— تفقد الرئيس السوري، بشار الأسد، القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، وخلال جولته تفقد الأسد عدد من حاملات الطائرات والمقاتلات الروسية رافقه عدد من القادة العسكريين الروس من بينهم رئيس هيئة الأركان، الجنرال فاليري غيراسيموف.