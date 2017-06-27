دمشق، سوريا (CNN)— تفقد الرئيس السوري، بشار الأسد، القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، وخلال جولته تفقد الأسد عدد من حاملات الطائرات والمقاتلات الروسية رافقه عدد من القادة العسكريين الروس من بينهم رئيس هيئة الأركان، الجنرال فاليري غيراسيموف.
شاهد.. الأسد على متن مقاتلة روسية بحميميم
شاهد.. الأسد على متن مقاتلة روسية بحميميم
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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وفقاً لوكالة "سانا" الأسد اطلع أيضاً على أحدث المعدات العسكرية في القاعدة
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