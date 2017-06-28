بعد تحذير أمريكا لسوريا بشأن الكيماوي.. الجيش الأمريكي "جاهز" لضربة أخرى

بعد تحذير سوريا.. أمريكا "جاهزة" لضربة أخرى

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
سورياروسياأمريكادونالد ترامبالكيماوي السوري
1:20

تلقت دمشق وموسكو تحذيراً صارماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استعداد الأسد لشن هجوم كيماوي آخر

(CNN)-- تراقب الولايات المتحدة قاعدة "الشعيرات" السورية منذ أيام، وهي مقر الطائرات الحربية التي نفذت الهجمات  الكيماوية في أبريل/ نيسان الماضي. ردت أمريكا حينها بضربة صاروخية باستخدام 59 صاروخ "توماهوك كروز". والآن يقدم الجيش الأمريكي خيارات للرئيس ترامب، في حال قرر التدخل بعد أي هجوم. 

سورياروسياأمريكادونالد ترامبالكيماوي السوريأسلحة كيماوية