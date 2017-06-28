(CNN)-- تراقب الولايات المتحدة قاعدة "الشعيرات" السورية منذ أيام، وهي مقر الطائرات الحربية التي نفذت الهجمات الكيماوية في أبريل/ نيسان الماضي. ردت أمريكا حينها بضربة صاروخية باستخدام 59 صاروخ "توماهوك كروز". والآن يقدم الجيش الأمريكي خيارات للرئيس ترامب، في حال قرر التدخل بعد أي هجوم.
بعد تحذير أمريكا لسوريا بشأن الكيماوي.. الجيش الأمريكي "جاهز" لضربة أخرى
بعد تحذير سوريا.. أمريكا "جاهزة" لضربة أخرى
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
1:20
تلقت دمشق وموسكو تحذيراً صارماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استعداد الأسد لشن هجوم كيماوي آخر
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