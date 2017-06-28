بعد تحذير أمريكا لسوريا بشأن الكيماوي.. الجيش الأمريكي "جاهز" لضربة أخرى

(CNN)-- تراقب الولايات المتحدة قاعدة "الشعيرات" السورية منذ أيام، وهي مقر الطائرات الحربية التي نفذت الهجمات الكيماوية في أبريل/ نيسان الماضي. ردت أمريكا حينها بضربة صاروخية باستخدام 59 صاروخ "توماهوك كروز". والآن يقدم الجيش الأمريكي خيارات للرئيس ترامب، في حال قرر التدخل بعد أي هجوم.