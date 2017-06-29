عدسة CNN ترصد آخر فصول الحرب في الموصل.. نهاية داعش باتت قريبة
عدسة CNN ترصد آخر فصول الحرب في الموصل
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 29 يونيو/حزيران 2017; 09:36 (GMT +0400).
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يبدو أن نهاية تنظيم داعش باتت قريبة، إذ يمكن الشعور بها من خلال عودة الحياة الطبيعية وسط هذه المباني المتضررة.
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