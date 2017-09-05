البرماوية في السعودية.. ماذا تعرف عن مئات آلاف الروهينغا بالمملكة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يرى البعض أن مدى تأثرهم بمأساة الروهينا قليل، إذ أن الأحداث تقع في دولة تبعد عنهم آلاف الأميال، ولكن الحقيقة أن مئات الآلاف من أفراد ذلك الشعب يعيشون في المنطقة العربية وخاصة السعودية، حيث يُعرفون بـ"البرماوية" ولديهم حيثيتهم الخاصة.