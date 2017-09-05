دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يرى البعض أن مدى تأثرهم بمأساة الروهينا قليل، إذ أن الأحداث تقع في دولة تبعد عنهم آلاف الأميال، ولكن الحقيقة أن مئات الآلاف من أفراد ذلك الشعب يعيشون في المنطقة العربية وخاصة السعودية، حيث يُعرفون بـ"البرماوية" ولديهم حيثيتهم الخاصة.
البرماوية في السعودية.. ماذا تعرف عن مئات آلاف الروهينغا بالمملكة؟
البرماوية.. ماذا تعرف عن الروهينغا بالسعودية؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 05 سبتمبر/ايلول 2017; 03:26 (GMT +0400).
1:07
مئات الآلاف من أفراد ذلك الشعب يعيشون في المنطقة العربية وخاصة السعودية، حيث يُعرفون بـ"البرماوية" ولديهم حيثيتهم الخاصة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.