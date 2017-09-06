الرقة.. نظرة حصرية على مدينة بدأت تتنفس الحرية

الرقة: نظرة حصرية على مدينة بدأت تتنفس الحرية

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 06 سبتمبر/ايلول 2017; 06:08 (GMT +0400).
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حوالي 200 ألف مدني فروا من المدينة... وتشير التقديرات إلى أن 20 ألف آخرين لا يزالون في مركز المدينة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت مدينة الرقة مختفية عن أنظار العالم، ولكن الآن مشاهد حصرية التقطها طائرة بدون طيار تعطينا نظرة أولى على عاصمة تنظيم داعش.

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