أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت مدينة الرقة مختفية عن أنظار العالم، ولكن الآن مشاهد حصرية التقطها طائرة بدون طيار تعطينا نظرة أولى على عاصمة تنظيم داعش.
الرقة.. نظرة حصرية على مدينة بدأت تتنفس الحرية
الرقة: نظرة حصرية على مدينة بدأت تتنفس الحرية
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 06 سبتمبر/ايلول 2017; 06:08 (GMT +0400).
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حوالي 200 ألف مدني فروا من المدينة... وتشير التقديرات إلى أن 20 ألف آخرين لا يزالون في مركز المدينة.
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