الطفل السوري عمران.. تحت الأضواء مرة أخرى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طفل جريح ومذهول ومصدوم… صورة توضح وحشية الحرب السورية وتتسبب بضجة حول العالم. بعد عام تقريباً من تضرر منزله في انفجار بحلب، التقينا بعمران في زيارة سهلّت إجراءها الحكومة السورية. الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات فقط، يقول إنه بالكاد يتذكر ذلك اليوم. لكن والده محمد يتذكره.