أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طفل جريح ومذهول ومصدوم… صورة توضح وحشية الحرب السورية وتتسبب بضجة حول العالم. بعد عام تقريباً من تضرر منزله في انفجار بحلب، التقينا بعمران في زيارة سهلّت إجراءها الحكومة السورية. الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات فقط، يقول إنه بالكاد يتذكر ذلك اليوم. لكن والده محمد يتذكره.
الطفل السوري عمران.. تحت الأضواء مرة أخرى
الطفل السوري عمران.. تحت الأضواء مرة أخرى
الحرب السورية
آخر تحديث الأربعاء, 06 سبتمبر/ايلول 2017; 11:23 (GMT +0400).
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عمران، ضحية صغيرة لهذه الحرب تُسلّط عليه أضواء تقول عائلته إنها لم ترغب أبداً أن يكون تحتها.
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