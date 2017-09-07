أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه الطفلة اليمنية بثينة. قُتلت عائلتها وأُصيبت هي بجروح في غارة لتحالف تقوده السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء. انتشرت صورتها هذه وهي تحاول فتح عينها المجروحة، لتتحول هذه الإيماءة إلى رمز للتضامن مع الأزمة اليمنية. CNN أرسلت صحفياً لزيارة بثينة في مستشفى بصنعاء.
بثينة تفتح عيون العالم على الصراع اليمني
بثينة تفتح عيون العالم على الصراع اليمني
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 07 سبتمبر/ايلول 2017; 03:09 (GMT +0400).
1:45
تعرف إلى الطفلة اليمنية بثينة.. التي فتحت عيون العالم على الصراع في اليمن.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.