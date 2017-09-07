بثينة تفتح عيون العالم على الصراع اليمني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه الطفلة اليمنية بثينة. قُتلت عائلتها وأُصيبت هي بجروح في غارة لتحالف تقوده السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء. انتشرت صورتها هذه وهي تحاول فتح عينها المجروحة، لتتحول هذه الإيماءة إلى رمز للتضامن مع الأزمة اليمنية. CNN أرسلت صحفياً لزيارة بثينة في مستشفى بصنعاء.