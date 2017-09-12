صباحي وموسى لن ينافسا السيسي.. من رئيس مصر المقبل؟

القاهرة، مصر (CNN) -- وسط تباين في التقديرات حول مستقبل الانتخابات الرئاسية المصرية ومسار الوضع السياسي في البلاد مع طرح إمكانية تعديل الدستور، يبدو المشهد في مصر ضبابيا مع إعلان العديد من الرموز السياسية الرئيسة في البلاد نيتها عدم الترشح، على رأسها حمدين صباحي وعمرو موسى، في حين انتقد أحمد شفيق خطط تعديل الدستور.