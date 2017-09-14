حصرياً على CNN .. نتنياهو: يجب تغيير اتفاق إيران النووي.. وحل الدولتين يعتمد على هوية الدولة الثانية

نتنياهو: يجب تغيير اتفاق إيران النووي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
إيرانالاتفاق النووي الإيرانيبنيامين نتنياهو
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مقابلة شبكتنا الحصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

(CNN)--  في عرض مسبق لما يبدو كأنه خطابه للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، ثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضد اتفاق النووي الإيراني في مقابلة حصرية مع CNN، وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية من حرب إذا ما لم تعامل إيران بمعايير قاسية.

إيرانالاتفاق النووي الإيرانيبنيامين نتنياهو