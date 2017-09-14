حصرياً على CNN .. نتنياهو: يجب تغيير اتفاق إيران النووي.. وحل الدولتين يعتمد على هوية الدولة الثانية

(CNN)-- في عرض مسبق لما يبدو كأنه خطابه للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، ثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضد اتفاق النووي الإيراني في مقابلة حصرية مع CNN، وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية من حرب إذا ما لم تعامل إيران بمعايير قاسية.