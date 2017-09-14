(CNN)-- في عرض مسبق لما يبدو كأنه خطابه للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، ثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضد اتفاق النووي الإيراني في مقابلة حصرية مع CNN، وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية من حرب إذا ما لم تعامل إيران بمعايير قاسية.
حصرياً على CNN .. نتنياهو: يجب تغيير اتفاق إيران النووي.. وحل الدولتين يعتمد على هوية الدولة الثانية
نتنياهو: يجب تغيير اتفاق إيران النووي
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
0:58
مقابلة شبكتنا الحصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.