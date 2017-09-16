CNN تدخل إلى قلب مدينة دير الزور السورية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شبكتنا تحصل على لمحة عن مدينة دير الزور، التي تعتبر واحدة من أكثر ساحات المعارك وحشية في سوريا. مراسل شبكتنا فريد بلايتن يحلق على متن مروحية عسكرية روسية لنقل الصورة من قلب المدينة.