CNN تدخل إلى قلب مدينة دير الزور السورية

CNN تدخل إلى قلب مدينة دير الزور السورية

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
دير الزورروسياسوريا
1:59

مراسل شبكتنا فريد بلايتن يحلق على متن مروحية عسكرية روسية لنقل الصورة من قلب دير الزور.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شبكتنا تحصل على لمحة عن مدينة دير الزور، التي تعتبر واحدة من أكثر ساحات المعارك وحشية في سوريا. مراسل شبكتنا فريد بلايتن يحلق على متن مروحية عسكرية روسية لنقل الصورة من قلب المدينة.

دير الزورروسياسوريا