حصرياً على CNN.. هذه هي حال أطفال مناطق الصراع باليمن

حصرياً.. هذه هي حال أطفال مناطق الصراع باليمن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
اليمنالأزمة اليمنيةأمراض
2:38

عبد العزيز هو صبي يبلغ من العمر تسع سنوات في مستشفى الحديدة وهو يعاني من سوء تغذية حاد جداً 

(CNN)-- كان مستشفى الثورة قبل الحرب يستقبل أو يعالج 700 مريض يومياً، وهو الآن يعالج 2500 مريض يومياً.

 ويمكنكم رؤية ذلك بشكل واضح في المستشفى، كأنه محطة للحافلات - تمشي في الممرات والناس تتدافع محاولة الحصول على الرعاية الطبية.

اليمنالأزمة اليمنيةأمراض