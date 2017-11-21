حصرياً على CNN.. هذه هي حال أطفال مناطق الصراع باليمن

(CNN)-- كان مستشفى الثورة قبل الحرب يستقبل أو يعالج 700 مريض يومياً، وهو الآن يعالج 2500 مريض يومياً.

ويمكنكم رؤية ذلك بشكل واضح في المستشفى، كأنه محطة للحافلات - تمشي في الممرات والناس تتدافع محاولة الحصول على الرعاية الطبية.