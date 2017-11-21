حصرياً على CNN.. هذه هي حال أطفال مناطق الصراع باليمن

(CNN)-- كان مستشفى الثورة قبل الحرب يستقبل أو يعالج 700 مريض يومياً، وهو الآن يعالج 2500 مريض يومياً.
ويمكنكم رؤية ذلك بشكل واضح في المستشفى، كأنه محطة للحافلات - تمشي في الممرات والناس تتدافع محاولة الحصول على الرعاية الطبية.
عبد العزيز هو صبي يبلغ من العمر تسع سنوات في مستشفى الحديدة وهو يعاني من سوء تغذية حاد جداً
(CNN)-- كان مستشفى الثورة قبل الحرب يستقبل أو يعالج 700 مريض يومياً، وهو الآن يعالج 2500 مريض يومياً.
ويمكنكم رؤية ذلك بشكل واضح في المستشفى، كأنه محطة للحافلات - تمشي في الممرات والناس تتدافع محاولة الحصول على الرعاية الطبية.
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