شاهد.. دقيقتان تختصران "أزمة لبنان" الأحدث

بيروت، لبنان (CNN)-- عاد أخيراً رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر من المملكة العربية السعودية، واحتضن الرئيس ميشيل عون، الذي ادعى أن الحريري كان أسيراً خلال وجوده في الرياض.