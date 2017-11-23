بيروت، لبنان (CNN)-- عاد أخيراً رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر من المملكة العربية السعودية، واحتضن الرئيس ميشيل عون، الذي ادعى أن الحريري كان أسيراً خلال وجوده في الرياض.
شاهد.. دقيقتان تختصران "أزمة لبنان" الأحدث
شاهد.. دقيقتان تختصر "أزمة لبنان" الأحدث
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
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منذ تأسيسها، الجمهورية اللبنانية عانت من الحرب والصراعات الأهلية والغزو والاحتلال والتدخل الأجنبي على الأغلب أكثر من أي بلد آخر على وجه الأرض.
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