بالفيديو: مئات القتلى والمصابين في هجوم على مسجد الروضة شمال سيناء
شاهد.. مئات القتلى والمصابين في هجوم "الروضة"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
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أسفر الهجوم الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة شمال سيناء، الجمعة، عن سقوط 235 قتيلا و109 مصابين، بحسب بيان للنائب العام المصري، ما يجعله الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ مصر.
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