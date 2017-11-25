"الروضة".. مشاهد للهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر

العريش، مصر (CNN)-- قتل 235 شخصا على الأقل، وأكثر من 109 مصابين في هجوم استهدف مسجداً بالعريش في محافظة شمال سيناء، وأصبح الهجوم على المصلين في مسجد الروضة بشمال سيناء هو الأكثر دموية في تاريخ مصر.