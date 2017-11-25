فواز جرجس لـCNN: هجوم الروضة يسعى لإظهار عجز حكومة مصر

جرجس: هجوم الروضة يسعى لإظهار عجز حكومة مصر

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و15 دقيقة.
مصرسيناءالعنف بسيناءشبه جزيرة سيناء
2:46

يقول شهود عيان إن انفجارات صغيرة وقعت خارج المسجد، من ثم أطلق مسلحون النار على الناس الفارين، ثم دخلوا المسجد لقتل أولئك الذين بقوا ... مخلفين هذه المجزرة ورائهم.

العريش، مصر (CNN)-- أصبح الهجوم على المصلين في مسجد الروضة بشمال سيناء هو الأكثر دموية في تاريخ مصر إذ بلغ عدد ضحاياه 235 قتيلا و109 مصابين، بحسب بيان النائب العام المصري، متجاوزا عدد قتلى تفجير وسقوط طائرة "متروجيت" في سيناء الذي أسفر عن مقتل 224 شخصا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.

مصرسيناءالعنف بسيناءشبه جزيرة سيناء