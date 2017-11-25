العريش، مصر (CNN)-- أصبح الهجوم على المصلين في مسجد الروضة بشمال سيناء هو الأكثر دموية في تاريخ مصر إذ بلغ عدد ضحاياه 235 قتيلا و109 مصابين، بحسب بيان النائب العام المصري، متجاوزا عدد قتلى تفجير وسقوط طائرة "متروجيت" في سيناء الذي أسفر عن مقتل 224 شخصا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.
فواز جرجس لـCNN: هجوم الروضة يسعى لإظهار عجز حكومة مصر
جرجس: هجوم الروضة يسعى لإظهار عجز حكومة مصر
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و15 دقيقة.
2:46
يقول شهود عيان إن انفجارات صغيرة وقعت خارج المسجد، من ثم أطلق مسلحون النار على الناس الفارين، ثم دخلوا المسجد لقتل أولئك الذين بقوا ... مخلفين هذه المجزرة ورائهم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.