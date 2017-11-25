بينما فتح مسلحون النار على مصلين داخل مسجد بمصر، انتشرت حالة من الذعر والقلق بين الناس حول مصير أقاربهم.
هجوم “الروضة” بسيناء.. بأعين مصريين
هجوم “الروضة” بسيناء.. بأعين مصريين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
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بينما فتح مسلحون النار على مصلين داخل مسجد بمصر، انتشرت حالة من الذعر والقلق بين الناس حول مصير أقاربهم.
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