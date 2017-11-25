هجوم “الروضة” بسيناء.. بأعين مصريين

هجوم “الروضة” بسيناء.. بأعين مصريين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
الجيش المصريسيناءالعنف بسيناءشبه جزيرة سيناءالإرهاب
1:45

بينما فتح مسلحون النار على مصلين داخل مسجد بمصر، انتشرت حالة من الذعر والقلق بين الناس حول مصير أقاربهم.

بينما فتح مسلحون النار على مصلين داخل مسجد بمصر، انتشرت حالة من الذعر والقلق بين الناس حول مصير أقاربهم.

الجيش المصريسيناءالعنف بسيناءشبه جزيرة سيناءالإرهابالحرب على الإرهاب