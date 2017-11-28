(CNN)-- دم يملأ سجاد المسجد وجدرانه وآخر يلطخ المدخل. حظرت السلطات المصرية وصول وسائل الإعلام إلى موقع أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ، ولكن CNN حصلت على فيديو حصري وقصص من شاهدي عيان.
شهود عيان يصفون “مذبحة المسجد” في مصر.. هل تغيرت أهداف الإرهابيين؟
حصرياً: شهود عيان يصفون “مذبحة المسجد” في مصر
مصر
آخر تحديث الثلاثاء, 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:40 (GMT +0400).
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بعد ساعات من الاعتداء تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد على الإرهابيين بقوة.
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