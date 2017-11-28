شهود عيان يصفون “مذبحة المسجد” في مصر.. هل تغيرت أهداف الإرهابيين؟

(CNN)-- دم يملأ سجاد المسجد وجدرانه وآخر يلطخ المدخل. حظرت السلطات المصرية وصول وسائل الإعلام إلى موقع أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ، ولكن CNN حصلت على فيديو حصري وقصص من شاهدي عيان.