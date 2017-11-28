شهود عيان يصفون “مذبحة المسجد” في مصر.. هل تغيرت أهداف الإرهابيين؟

حصرياً: شهود عيان يصفون “مذبحة المسجد” في مصر

مصر
آخر تحديث الثلاثاء, 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:40 (GMT +0400).
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3:16

بعد ساعات من الاعتداء تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد على الإرهابيين بقوة.

(CNN)-- دم يملأ سجاد المسجد وجدرانه وآخر يلطخ المدخل. حظرت السلطات المصرية وصول وسائل الإعلام إلى موقع أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ، ولكن CNN حصلت على فيديو حصري وقصص من شاهدي عيان.

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