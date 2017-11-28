شاهد: ماذا دار على الهواء بين شكري وأمانبور حول تغطية "مذبحة الروضة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز في المقابلة بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، نقاش حول طريقة تغطية الشبكة للهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في سيناء وحرية وصول الصحفيين إلى موقع العمليات حيث دافع الوزير عن وجهة نظر بلاده المهتمة بالشق الأمني، في حين ردت أمانبور بالتأكيد على خبرة CNN في تغطية مناطق النزاع.

وحول الوضع في اليمن وإمكانية أن تتحول الأمور هناك إلى وضع أمني شبيه بما يجري في سيناء مع انتشار التطرف وسط ظروف إنسانية صعبة رد شكري بالقول: "لدينا حساسية كبيرة تجاه الوضع الإنساني في اليمن وقد ناشدنا جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار لحل النزاع هناك بحيث تتحسن الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني."

وتابع الوزير المصري الذي تشارك بلاده ضمن التحالف الداعم للشرعية في اليمن: "نرى أن على المنظمات التي تقوم بأدوار إنسانية، مثل الأمم المتحدة، بذل المزيد من الجهد، كما يجب دخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية لتلبية حاجات الشعب اليمني، ولكن الصراع قائم وعلينا إيجاد حل له بناء على قرارات الأمم المتحدة وجهود المبعوث الدولي."

ودار بين شكري وأمانبور حوار حول التغريدة التي دوّنها الناطق باسم الخارجية المصرية منتقدا فيها تغطية CNN لهجوم الروضة بينما دافعت أمانبور عن موقف الشبكة التي طالبت مرارا بحق الوصول إلى مناطق النزاع، وجاء النقاش بينهما كالتالي:

أمانبور: أريد سؤالك حول العلاقة مع الصحافة. لقد رأينا تغريدة الرئيس ترامب حول CNN خلال الأيام الماضية ولقد صُدمنا لرؤية تغريدة الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية التي قال فيها: كالعادة تغطية سيئة من CNN لمأساة سيناء اليوم. المذيع كان مهتما بقضية السماح بدخول الصحفيين إلى سيناء أكثر من اهتمامه بالذين فقدوا أرواحهم.

هل تدعم أنت هذا النوع من التغريدات ضدنا؟ نحن والكثير من الصحفيين طلبنا عدة مرات مرافقة قواتكم من أجل محاولة التعرف على ما يحصل في سيناء وقد رفضت طلباتنا ولذلك أود معرفة رأيك بالصحافة الحرة التي تحاول القيام بعملها؟

شكري: الصحافة الحرة هي مؤسسة مهمة جدا، سواء الصحافة المصرية أو العالمية، ولكن أرجو التنبه إلى أن ذلك الجزء من سيناء منطقة فيها صراعات ونشاطات عسكرية وقد رأينا الإرهابيين يستهدفون الأجانب، إلى جانب المصريين، وذلك لتخويفهم وقتلهم ودفعهم للخضوع بأيديولوجيتهم. الصحافة الحرة مقبولة دائما، ولكن هناك ظرف خاص هنا.

أشيد بتغطية اليوم (الاثنين) من CNN، والتي أظهرت حجم المأساة ومقدار الدمار وأضاءت على أولئك الذين خسروا أرواحهم بهذا الهجوم الدموي وأظن أن هذا هو المهم، أي القتلى والضحايا من الأطفال وكيفية تأثير ذلك - ليس على المجتمع هناك فحسب - بل على مصر برمتها، فنحن اليوم في حالة حداد مستحقة بعد سقوط 305 مصريين خسروا حياتهم وبينهم 27 طفلا، والشعور مع آلام أمهاتهم وآبائهم وأخوتهم والذين فقدوا أحبتهم. هذه هي القضية الأهم، الوحشية والإرهاب والأيديولوجيا التي تقف خلف هذا الأمر، أي الاستهداف لأجل بث الرعب وزعزعة الاستقرار ليس في سيناء فحسب بل في المنطقة برمتها.

أمانبور: حسنا سيدي الوزير ولكن كما تعلم جيدا فنحن معتادون تماما على تغطية مناطق الحروب ونحن نرغب في تغطية هذا النوع من المعاناة الإنسانية لذلك نتمنى اتاحة ذلك لنا في المستقبل. الوزير سامح شكري، شكرا جزيلا لك